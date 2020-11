tmw Ascoli, non solo Coppitelli. Si valutano anche Rastelli e Bordin per la panchina

vedi letture

Non c'è solo Federico Coppitelli, già sondato in estate, fra i nomi che l'Ascoli sta valutando per il dopo Bertotto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club bianconero starebbe pensando anche ad altri due profili. Si tratta di Massimo Rastelli, ex fra le altre di Cagliari e Cremonese, e di Roberto Bordin, reduce dalle esperienza all'estero con Sheriff Tiraspol e Neftchi Baku.