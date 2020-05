Ascoli, Di Maso: "Vogliamo essere concentrati solo sull’obiettivo del campionato”

Attraverso il sito ufficiale del club, il Vice Presidente Vicario dell'Ascoli Andrea Di Maso si è così espresso in merito alla situazione attuale del calcio e del club: "In questi giorni tutte le nostre attenzioni sono assorbite dalle attività necessarie per far ripartire la squadra in tutta sicurezza, è questo l’obiettivo primario. Sento e leggo tante indiscrezioni riguardanti la Società e l’entourage dirigenziale, ma ci sarà tempo per parlare di questo; attualmente stiamo lavorando con Mister Abascal e la squadra sotto tutti i punti di vista perché, se come sembra ripartirà il campionato, vogliamo farci trovare pronti per disputare un finale di stagione col coltello fra i denti. Oggi mi trovo ad Ascoli, incontrerò la squadra, che, insieme allo staff si sottoporrà, come indicato dal protocollo, ai test sierologici e ai tamponi. Non vogliamo perdere tempo utile, vogliamo farci trovare pronti. Vogliamo essere concentrati solo sull’obiettivo del campionato”.