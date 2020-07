Ascoli, Dionigi: "In poco tempo abbiamo costruito tanto. Ora giochiamoci la salvezza"

Il tecnico dell’Ascoli Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa attraverso i canali del club bianconero in vista della sfida col Benevento che chiuderà la stagione regolare di B: “Affrontiamo una squadra che ha dimostrato tutto l’anno di avere una chiara identità e questo l’ha portata, giustamente, a dominare il campionato di Serie B. Questa partita per noi significa tanto, le motivazioni che dobbiamo avere devono essere importanti perché sappiamo quello che abbiamo costruito in poco tempo con sacrificio e dedizione. - continua Dionigi - Siamo reduci da una partita, quella col Pisa, nella quale, a causa di un episodio, non abbiamo raccolto il punto che ci avrebbe permesso oggi di fare discorsi diversi e questo ha fatto crescere ancor più dentro di noi in questi giorni la rabbia per riprenderci quanto lasciato all’Arena. Dobbiamo continuare ad essere noi stessi in entrambe le fasi di gioco perché è questo che fino ad oggi ci ha dato la possibilità di arrivare all’ultima giornata a giocarci la salvezza diretta”.