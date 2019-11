Ascoli, ds Tesoro: "Cercheremo di migliorare l’organico"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Intervistato dalle redazioni di TuttoSalernitana e GranataCento nell'ambito della trasmissione "TuttoGranata" in onda ogni giovedì su RadioMpa, il direttore sportivo dell'Ascoli Antonio Tesoro ha presentato così la sfida in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi: "Ho quasi sempre fatto punti a Salerno, magari si va a pareggiare la fortuna che ha la Salernitana con noi quando viene ad Ascoli. Battute a parte, credo che abbiamo costruito una buona squadra: siamo in cerca del nostro equilibrio perché gli attaccanti segnano tanto, ma prendiamo gol con una certa frequenza. Non siamo una difesa colabrodo, ma il mister sta lavorando per migliorare ogni aspetto. Quanto ai granata temo lo spirito di rivalsa, mi aspetto una partita importante sul piano dell’impegno e del carattere. A centrocampo sono forti, possono ambire a un campionato di vertice e giocano in casa. Dando uno sguardo alla classifica posso dire che il Benevento sta avendo continuità, ma pensare che ci possa essere chi fa un campionato a parte è eccessivo. Il Crotone esprime un gioco convincente, ci sono club attardati con rose di livello come Frosinone, Cremonese ed Empoli che risaliranno la china. Il torneo deve ancora entrare nel vivo, la distanza tra playoff e playout è minima e, a memoria, non ricordo situazioni del genere negli ultimi anni”.

Si parla del programma a medio-lungo termine di una società che sta ritrovando le necessarie ambizioni dopo anni di "galleggiamento": “Il nostro progetto è quello di crescere ogni anno, in una piazza che ha blasone e ha fame di calcio. Nelle ultime stagioni non sono arrivati grossi risultati, la nuova società vuole lottare per un posto nei play off dopo aver conquistato una salvezza tutto sommato tranquilla l’anno scorso. Mercato di gennaio? Cercheremo di migliorare l’organico senza stravolgere la rosa, interverremo in tutti i reparti”. Sulla classe arbitrale e sul fatto che il designatore sia originario di Ascoli: “Per fortuna metteranno il VAR e speriamo che questo possa aiutare a calmare gli animi. L’Ascoli non ha avuto grandi favori arbitrali, nell’ultima riunione si è detto che senza torti avremmo avuto 4 punti in più. Il fatto che il designatore Morganti sia ascolano porta più svantaggi che vantaggi. Ci auguriamo che la tecnologia renda più regolare il campionato”.

Una battuta su Pucino e sul gruppo: “Raffaele è un ragazzo perbene, positivo, un ottimo professionista. Ha avuto un buon rendimento in questa prima fase e sono convinto possa fare ancora di più. In generale abbiamo un gruppo valido: c’è qualcuno con un carattere difficile da gestire, ma per amore delle rose si sopportano le spine. C’è stata la lite tra Ninkovic e Da Cruz in occasione di quel calcio di rigore, ma cose di campo che sono già archiviate. Spero che ci sia concentrazione massima perchè sarà un match molto difficile".