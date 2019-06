© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Buongiorno, difensore di proprietà del Torino e reduce dal prestito al Carpi, dovrebbe continuare il suo percorso di crescita in Serie B. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, Cittadella e Ascoli hanno sondato il terreno. Fresco di esperienza al Mondiale Under 20, Buongiono nell'ultima stagione in Emilia ha raccolto 18 presenze.