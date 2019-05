© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa che si chiuda ufficialmente la stagione dell'Ascoli iniziano a circolare le prime indiscrezioni in chiave mercato. Il questo senso il Corriere Adriatico fa il punto sul futuro di due attaccanti destinati a lasciare il 'Del Duca'. Si tratta di Simone Andrea Ganz e Maecky Ngombo: entrambi hanno trovato poso spazio in bianconero e in estate potrebbero cercare miglior fortuna altrove