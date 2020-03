Ascoli, in attesa della ripartenza si lavora al recuperi di Ranieri

vedi letture

Sfruttare la sosta forzata per provare a recuperare gran parte degli infortunati è il mantra di tutte le formazioni professionistiche a qualsiasi livello, ancora in attesa di capire quando riprenderanno davvero i tornei. Non fa eccezione l’Ascoli che, come riporta il Corriere Adriatico, punta al pieno recupero di Luca Ranieri, difensore arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina e attualmente alle prese con i postumi dell’intervento alla caviglia subito il mese scorso. Possibile, dunque, che il talento viola sia a disposizione al momento della ripresa del campionato.