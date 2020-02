© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminato pochi minuti fa il primo tempo dell’anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie B.

In questo momento in campo, allo stadio "Del Duca", Ascoli-Juve Stabia, che hanno chiuso i primi 45’ sull'1-0 in favore dei locali. A sbloccare la gara è Scamacca, che al 10' approfitta di un pasticcio difensivo dei campani e con un destro potente batte Provedel.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Juve Stabia

SABATO 8 FEBBRAIO

Cittadella-Empoli

Crotone-Cremonese

Pordenone-Livorno

Venezia-Frosinone

Pescara-Spezia

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Entella-Pescara

Pisa-Chievo Verona

Cosenza-Benevento

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

Salernitana-Trapani