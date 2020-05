Ascoli, lite a distanza Pulcinelli-Bellini per l'affitto del "Picchio Village"

Querelle a distanza in casa Ascoli con protagonisti Massimo Pulcinelli, patron del bianconero, e Francesco Bellini, ex numero della medesima società marchigiana. Al centro delle attenzioni, come riporta il Corriere Adriatico, la richiesta dell’attuale proprietà del club di sospendere il pagamento dell’affitto del “Picchio Village” (il centro sportivo della società) a causa della crisi nata a seguito della pandemia di Coronavirus. Proposta che Bellini, tutt’ora azionista di maggioranza della struttura, ha subito detto di non accettare dichiarandosi pronto ad agire anche in altri sedi per ottenere quanto pattuito.