Ascoli, Pulcinelli: "A noi potrebbe convenire finire qui. Ma credo sia giusto continuare"

Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport analizzando il momento che sta vivendo la Serie B e la sua possibile ripartenza spiegando che serve ragionare tutti assieme per trovare la migliore soluzione mettendo da parte gli interessi personali: “Si sta sentendo un po' di tutto, la verità è che noi potremmo anche avere convenienza che sia finita qui, ma credo che sia corretto giocare per mille motivi. - continua Pulcinelli – Quando si riprenderà la soddisfazione sarà solo parziale perché si giocherà a porte chiuse e a noi mancherà il sostegno dei nostri tifosi, soprattutto perché giocheremo sette gare in casa da qui alla fine. Ma non importa, la priorità va alla salute di tutti”.