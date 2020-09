Ascoli, Pulcinelli avvisa Ninkovic: “Lo attendiamo a giorni. Altrimenti andrà sul mercato"

vedi letture

In casa Ascoli tiene banco il caso legato all’attaccante Nikola Ninkovic. Il serbo classe ‘94 è atteso da giorni in città per l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione, ma il suo arrivo continua a sbarcare poiché il giocatore non appare convinto di continuare la propria avventura in bianconero. In questo senso arrivano le parole del patron Massimo Pulcinelli, riportate dalla Gazzetta dello Sport, che avverte Ninkovic: “Lo attendiamo a giorni, altrimenti è sul mercato. Ha ancora un anno di contratto con noi”. Su Ninkovic ci sarebbero alcune squadre di Serie A (Hellas Verona su tutte) e diversi club esteri.