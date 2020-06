Ascoli, Pulcinelli: "Dispiace per Abascal. Dionigi? E' convinto di portarci alla salvezza"

Sarà Davide Dionigi il nuovo tecnico dell'Ascoli, dopo l'esonero di Guillermo Abascal. A confermarlo, come riferisce anche La Gazzetta dello Sport, il patron bianconero Massimo Pulcinelli: "Mi dispiace per Abascal che ha sicuramente bisogno di più tempo per portare avanti le sue filosofie. Lo ringrazio per aver vinto il campionato Primavera 2 e sono convinto che sarà un grande allenatore. Dionigi è molto apprezzato dal nostro staff tecnico. Gli ho parlato un quarto d’ora e mi ha convinto; è motivato, ambizioso, soprattutto è sicuro di portarci alla salvezza".

Dionigi che è stata però l'alternativa al ritorno di Paolo Zanetti: "Ha rifiutato la proposta e adesso i legali stanno curando la rescissione; ma restiamo in buoni rapporti, ho grande stima di lui. I tanti cambi? Purtroppo mi sono lasciato trasportare dagli eventi, dalle contestazioni, soprattutto prima e dopo la gara col Frosinone".