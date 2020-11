Ascoli, Pulcinelli: "Dobbiamo cambiare marcia. Per noi non ci sono più scuse"

Allenamento sotto gli occhi del patron Massimo Pulcinelli ieri per l'Ascoli di Valerio Bertotto in vista della gara contro l'Entella che riaprirà il campionato per la compagine marchigiana. "Sono stato a vedere l'allenamento - afferma Pulcinelli al Corriere Adriatico - perché ritengo fondamentale star vicino a questo gruppo che ancora non ha raccolto quanto seminato e dimostrato quanto vale. Da domenica dobbiamo cambiare marcia e iniziare il nostro campionato. Sicuramente incontreremo un avversario scomodo, in quanto, come noi, in crisi di risultati e verrà al Del Duca per provare a ripartire e far bene come vogliamo fare noi. I nostri avversari vogliono anche loro far bene ma per noi non ci saranno più scuse. Dobbiamo diventare più concreti e cinici in ogni parte del campo, soprattutto in attacco".