Ascoli, Pulcinelli ribadisce: "Il club non è in vendita. Sono solo azioni di disturbo"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha voluto smentire ancora una volta le voci che lo vorrebbero in trattativa per cedere il club bianconero spiegando di non aver avuto alcun contatto con Claudio Gabellini e ribadendo di non voler cedere la società: "Non ho intenzione di vendere e il Signor Gabellini non ha espresso interesse ad acquistare l’Ascoli Calcio. Il Club non è in vendita, non c'è alcuna trattativa in corso e nessuno si è mai presentato per acquistare. - si legge in una nota ufficiale - Si tratta delle solite azioni di disturbo al nostro lavoro. Lo dico una volta per tutte, bisogna smetterla di disturbare il nostro operato. Abbiamo coinvolto un management di eccellenti professionisti per fare calcio seriamente in Ascoli e per portare avanti il progetto stadio, che sta procedendo in maniera spedita”.