© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di PicenoTime.it arrivano alcune dichiarazioni del numero uno dell'Ascoli Massimo Pulcinelli in vista del match di sabato prossimo contro la Salernitana: "Per sabato dobbiamo alzare tensione e responsabilità. Al Del Duca arriva la Salernitana, una squadra forte che si è ulteriormente rinforzata, sarà una partita difficile. Ma con la giusta concentrazione è una sfida alla nostra portata, servirà il 110% di chi scenderà in campo e di tutto il team, che dovrà essere più coeso di sempre.