© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Ascoli Lorenzo Rosseti ha parlato dopo il pareggio casalingo contro il Foggia rammaricandosi per il gol preso allo scadere: “Avevamo giocato la partita che dovevamo, ma in occasione del pari del Foggia saremmo dovuti essere più attenti, dispiace subire gol alla fine, come era già accaduto col Brescia. - continua Rosseti come riporta il sito del club bianconero - Il mio gol? C'è stata una spizzata, Beretta è andato in profondità, l'ha messa dietro e ho tirato, mi aspettavo la palla rasoterra, invece si è alzata ed è andata bene. Questa volta la dedica è per la mia ragazza. Sostituzione? Ho sentito un piccolo fastidio al flessore, che avevo anche prima della partita, e non era il caso di rischiare visto che sabato giochiamo nuovamente”.