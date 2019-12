Ascoli, Scamacca: "Siamo tornati dagli spogliatoi col sangue agli occhi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha deciso la gara del Del Duca con un gol in apertura di secondo tempo, portando l'Ascoli nuovamente in zona play-off. Al termine della gara, Gianluca Scamacca è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un breve commento: "Era importantissimo vincere, ora la classifica cambia, cambia anche l'umore. La scorsa settimana abbiamo perso immeritatamente, oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ad Empoli. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, nel primo tempo eravamo un po' addormentati, ma siamo tornati dagli spogliatoi con il sangue agli occhi. Obiettivi personali? Voglio arrivare in alto con questa squadra e questa società. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ci sostengono sempre.

Ci stiamo completando come squadra, oggi abbiamo difeso dall'inizio alla fine tutti insieme e questo penso sia più importante che il bel gioco. I 3 punti sono importanti sia con la prima che con l'ultima, per noi non cambia contro chi giochiamo, entriamo sempre in campo con la stessa mentalità. Ardemagni mi aiuta tanto, conosce bene la categoria ed è un grande attaccante, ho molto da imparare da lui. Adesso ci godiamo questa vittoria e da lunedì ricominceremo a lavorare in vista del Pordenone".