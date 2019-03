© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri social, l’Ascoli si è voluto scusare con i tifosi bianconeri per la pesante sconfitta subita per mano del Lecce (7-0): “A seguito della pesantissima sconfitta subita con il Lecce, il Club bianconero tutto chiede scusa ai tifosi. Il Club comunica che la squadra non farà rientro ad Ascoli Piceno e da subito sarà in ritiro a tempo indeterminato”.