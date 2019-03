Ascoli, Tosti: "Squadra in silenzio stampa, Vivarini confermato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuliano Tosti, presidente dell’Ascoli, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Benevento: "Vincevamo fino al 60' per 2-0, ma avevo grande paura ancora prima di cominciarla perché le condizioni ambientali non erano ottime. Avrei firmato per un pareggio contro il Benevento ad inizio gara. Ci siamo riusciti al 95% a vincere, l'altro 5% l'ha deciso l'arbitro. Il rigore non c'era, è il 2-1 era fallo. Ho ricevuto un messaggio da un arbitro che mi dice che non è rigore”, riporta Tuttoascolicalcio.it.

Su Ardemagni: "Nonostante è al 70% da profondità prende tante punizioni a favore, ha segnato, fa espellere gli avversari, La sua assenza è pesata molto":

Manca anche tranquillità in squadra: "Pensavo peggio ma la squadra ha avuto un buon atteggiamento, era difficile giocare oggi per qualsiasi calciatore. Dobbiamo metterci sul piatto della bilancia anche questo".

Le reazioni di Addae e Padella: "Quella di Padella è servita, di Addae non so nulla".

Su Vivarini: "Abbiamo messo in silenzio stampa calciatori e mister. Ho spiegato in sala stampa che la curva ha detto ai calciatori di nascondersi dopo Lecce, ma la scelta del ritiro è stata mia. Dobbiamo recuperare morale e coraggio per riprendere il cammino per la salvezza. Vivarini è confermato".