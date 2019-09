Ascoli, Zanetti: "Complimenti alla squadra, potevamo chiuderla prima"

Paolo Zanetti

Seconda vittoria consecutiva in casa per l'Ascoli che batte 2-0 il Livorno con una rete per tempo di Gerbo e Ninkovic. Il tecnico Paolo Zanetti è soddisfatto della prestazione: “Visto che tutti pensiamo che sia stato fatto un ottimo mercato io devo attingere dalle risorse che ho mettendo tutti in competizione. Oggi ha giocato Piccinocchi perché mi serviva filtro a centrocampo. Abbiamo giocato con un doppio regista perché oggi era importante giocare la palla. Abbiamo avuto solo il demerito di non chiuderla prima, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo avuto 4/5 occasioni nitide. Poi come spesso succede ci sono stati due minuti di ordinaria follia e abbiamo rischiato di pareggiare che sarebbe stato un delitto. Il Livorno è una squadra forte e per questo devo fare i complimenti alla squadra".