Ascoli, Zanetti: "Contro il Frosinone servirà la gara perfetta"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, è stato mister Paolo Zanetti, in conferenza stampa, ad analizzare la gara che domani contrapporrà il suo Ascoli al Frosinone, match valido per la seconda giornata del campionato di B: "Affronteremo una squadra che avrà spirito di rivalsa, che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta col Pordenone; sarà uno scoglio difficile da superare sia per le qualità tecniche del Frosinone sia per l'aspetto psicologico dell'avversario, che sarà un leone ferito. Dovremo essere subito aggressivi, avere ordine tattico soprattutto dal punto di vista difensivo, dovremo fare una gara gagliarda e provare a vincere; mi aspetto miglioramenti nella fase di non possesso, servirà la partita perfetta".