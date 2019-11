© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli, Paolo Zanetti, ha parlato prima della sfida contro il Venezia. "Sarà una partita determinante per dare continuità e valore al pareggio col Perugia che ci sta stretto. In una settimana avevamo la possibilità di rimettere a posto le cose, era questo il patto che avevamo fatto nello spogliatoio. Ora siamo a buon punto, ma quella di domani è la più importante delle tre. Dobbiamo valutare giocatori come Padoin, Troiano e Ardemagni; questo non significa che non giocheranno, ma che vedremo domani come si sentono. Beretta? E' forte ed è un bravo ragazzo, non gioca da sei mesi e per questo domani andrà con la Primavera".