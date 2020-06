Ascoli, Zanetti verso la risoluzione contrattuale. Dopo il no al ritorno in panchina

Dopo aver detto no alla chiamata dell’Ascoli, che lo avrebbe rivoluto in panchina in questo finale di stagione dopo l’esonero di Abascal, il tecnico Paolo Zanetti - esonerato dal club marchigiano lo scorso febbraio – nei prossimi giorni dovrebbe trovare l’accordo per la risoluzione del contratto. Lo riferisce la Gazzetta sottolineando che il tecnico ha ancora un anno di contratto coi bianconeri.