© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cosenza di domani facendo il punto dopo la pausa del campionato: “In questi quindici giorni abbiamo lavorato tanto e domani mi aspetto una grande risposta a livello di prestazione e voglio vedere quelle cose che ultimamente sono mancate come la compattezza, la personalità e lo spirito agonistico. Se vogliamo competere per grandi traguardi dobbiamo recuperare i giocatori come Ninkovic, Da Cruz e altri, stiamo lavorando per portare l'Ascoli in alto e per farlo serve il potenziale, che va supportato e messo nelle condizioni di esprimersi al meglio.- continua Zanetti come riporta il sito del club - Il Cosenza è un avversario molto insidioso, con un allenatore esperto, è una squadra ben messa in campo, molto forte a giocare sulle lacune dell'avversario e con individualità importanti".