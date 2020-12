Balata: "Format attuale folle. Se ci sono 3 promozioni devono esserci anche 3 retrocessioni"

vedi letture

Intervistato da Reggina Tv il presidente della Lega B Mauro Balata è tornato a parlare della proposta di cambiare format alla seconda serie portando il campionato a 21 squadre: “Ci sono voluti sedici anni per fare questa riforma, quella del ritorno a 20 squadre, anche perché sostenibile dal punto di vista del calendario, ma sotto l’aspetto economico questo non è un sistema simmetrico, digeribile e corretto. - continua Balata - Noi vogliamo dare una spinta in avanti perché riteniamo che il format del nostro campionato sia folle, così come cambiare 7 società su 20 ogni anno. Se ci sono 3 promozioni è giusto che ci siano anche 3 retrocessioni”.