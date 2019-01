Balata: "Serie B ristretta e competitiva. Un vantaggio anche per la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il girone d'andata in Serie B il numero uno della seconda lega professionistica, Mauro Balata, è tornato a parlare dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Siamo piacevolmente colpiti. Torneo equilibrato, alta qualità tecnica. Bravi i club a valorizzare i giocatori: di cui il 75% italiani e oltre il 30% under 21. La B è una eccezionale palestra per la A e gli spettatori rispondono vista l’affluenza in crescita. La B forte conviene alla A. La questione stadi? È un problema che riguarda tutta l’Italia. In concreto: le risorse sono scarse. Però per esempio il Frosinone ha sfruttato il “paracadute” post-retrocessione dalla A rifacendo lo stadio. Io sono per una politica aggressiva, per un tavolo di lavoro con la Serie A. Da questo punto di vista la mutualità, i soldi dalla lega maggiore, rispetto ad altre leghe europee ci penalizza: in Germania la seconda serie prende il 20%, da noi siamo al 6%. Eppure formiamo giocatori e squadre che spesso vanno in A e sono “pronti”. Ma si badi, non parlo di assistenzialismo. Il caos ripescaggi? I problemi di sostenibilità erano noti da anni. Se i club falliscono non è solo un nodo sportivo, si ripercuote anche su famiglie che perdono posti di lavoro. La riforma dei campionati è inevitabile e irreversibile, noi abbiamo gestito il problema estivo garantendo la partenza del torneo. Bisognava fare delle scelte e bisogna ancora farle. Non si può più far finta di niente. Il presidente Figc, Gravina, ha già riformato i criteri per le licenze nazionali, però bisogna andare avanti. Una B a 22 comporta un torneo lunghissimo, partite più noiose, maggior rischio infortuni. Invece guardi che equilibrio e che qualità c’è ora. Penso che al Consiglio Federale di fine mese si parlerà in modo concreto dei format. Noi l’11 faremo un’assemblea dedicata per arrivare con delle proposte, anche sulla giustizia"