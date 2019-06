Balata: "Società di B con mutualità più bassa di tutta Europa"

Fonte: ilcosenza.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riunione, presso lo stadio “San Vito Gigi Marulla”, della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ha aperto i lavori della Commissione il Presidente della Lega B Mauro Balata che ha affrontato i temi riguardanti la ripartizione delle risorse economiche che in Italia penalizza le Società di Serie B. “Fare calcio – ha detto – è un’impresa titanica. Nel nostro Paese alle Società della nostra Lega è riservata la percentuale di mutualità più bassa rispetto al resto d’Europa. La mia presenza qui è finalizzata a lanciare un messaggio: diamo una mano a questa Società dalla gestione virtuosa che ha un Presidente appassionato, un imprenditore del territorio che genera posti di lavori. Bisogna tutelare il carattere sociale del calcio, la capacità di generare indotto. Affinché lo spettacolo del calcio funzioni e vada avanti, serve sinergia tra le componenti, Società, tifoseria e amministrazione comunale. Ognuno per la propria parte. Da Presidente ho vissuto i fallimenti societari e gli effetti drammatici che causano non solo ai tesserati, ma soprattutto ai dipendenti, vere tragedie familiari”.