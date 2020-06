Bellomo: "Sogno la A, magari con la Reggina. Play off? Bari ha buone possibilità"

Intervistato da Tuttobari.com il centrocampista Nicola Bellomo ha parlato della promozione della sua Reggina in Serie B e del rapporto con la piazza pugliese dove ha giocato in passato: “Siamo contenti di aver portato a termine l’obiettivo, a inizio stagione non era facile visti gli avversari, ma è andata bene e ce la godiamo. Al Bari è mancato qualcosa, ma poi i risultati sono arrivati anche grazie al cambio dell’allenatore. Ora nei play off ha altissime possibilità di essere promosso. Mi farebbe piacere disputare l’anno prossimo un altro derby fra gemellate, è sempre una bella vetrina giocare queste partite. - continua Bellomo - Vorrei ringraziare i supporter della Reggina perché ci hanno sempre fatto sentire il loro sostegno, fin dal ritiro di Cascia. Se lo meritano perchè sono una piazza calorosa come Bari. Ora la testa al campionato di B ma il sogno è di giocare in A. Ci sono stato per poco, prima avevo la testa fra le nuvole. Però non guardo indietro, oggi manca solo uno step. Chissà arrivarci con la Reggina da protagonista".