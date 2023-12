ufficiale Bari, Bellomo rinnova il contratto. C'è la firma fino al 30 giugno 2025

Rinnovo in casa Bari. Come annunciato dal comunicato apparso in questi minuti sul sito ufficiale dei biancorossi, il centrocampista Nicola Bellomo ha firmato un nuovo contratto con la società con scadenza al 30 giugno del 2025. Questo il testo: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino al 30 giugno 2025, del rapporto che lega il centrocampista Nicola Bellomo al Club di via Torrebella.

Per il ragazzo di Bari Vecchia oltre 110 presenze nelle sue quattro esperienze in biancorosso - prosegue la nota della società pugliese - il tutto condito da 13 reti e 13 assist. Avanti insieme Nick, perchè nessun posto è come casa".