Benevento, ai dettagli per Mavididi della Juventus U23

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile colpo in attacco per il Benevento. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il club sannita, per il reparto offensivo, è prossimo a chiudere per Stephan Mavididi della Juventus, lo scorso anno nella formazione UI23 bianconera. I campani hanno già l'ok del giocatore, ma l'affare sarà formalizzato dopo Ferragosto, con un costo che si aggira attorno al milione di euro, perché il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo.

Un solo ostacolo: la Juve vorrebbe almeno il 50% sulla futura rivendita.