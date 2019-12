© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Lo splendido 2019 del Benevento si è chiuso con una brutta tegola, quella di Luca Antei che rischia di aver chiuso anzitempo la stagione. Il centrale difensivo ha infatti riportato un infortunio al ginocchio sinistro e si teme il peggio, ovvero la la lesione del legamento crociato posteriore. Per questo, in attesa del responso ufficiale degli esami a cui si è sottoposto il calciatore, il direttore sportivo Foggia si sta guardando attorn oalla caccia di un difensore che possa giocare sia al centro sia sulla destra. Lo riferisce Il Mattino in edicola spiegando che invece non rappresenta una priorità l’arrivo di un terzino sinistro visto che in quel ruolo si possono adattare Improta, Kragl e Caldirola.