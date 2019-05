Benevento, Bucchi: "Cittadella fastidioso. Asencio è in dubbio"

Inizieranno domani i playoff promozione per il Benevento. Dal turno eliminatorio è emerso il Cittadella come prossimo avversario dei sanniti e il tecnico Cristian Bucchi ha così presentato il match del 'Tombolato': Arriviamo carichi. – si legge su Calcioealtro.it –. Il Cittadella arriva da diversi anni nei playoff. E’ una squadra fastidiosa, ma sono convinto che faremo benissimo”.

Il Cittadella? “Non deve per forza raggiungere la Serie A, è molto carica come squadra e quando la testa va a mille lo vanno anche le gambe”.

L'esclusione del Palermo e il cambio della classifica? “Per noi cambia poco. Deve prevalere la voglia di vincere e dimostrare di essere i migliori. Non faremo calcoli, giocheremo per fare un gol in più degli avversari”.

Le condizioni della rosa? “Asencio è stato male stanotte. Del Pinto è quello più indietro degli altri, ha lavorato ma non come speravamo. Goddard e Volpicelli non ci sono solo per un discorso numerico, è una trasferta anche abbastanza complicata. Già averlo con noi però è importante. Fisicamente stiamo complessivamente bene”.

Il VAR? Credo che sia una cosa su cui lavorare, perché nel bene o nel male è una cosa su cui lavorare. Dovremo abituarci velocemente, ma credo che sia una cosa che può avvicinare ad una gara pulita con meno interpretazioni e più dati oggettivi. Il calcio in partite così ha bisogno di garanzie”.