Benevento-Cosenza, le formazioni ufficiali: tante novità tra i calabresi

© foto di Andrea Rosito

Si apre la 4^ giornata del campionato di Serie B, con Benevento e Cosenza pronte a scendere in campo alle 15:00 nell'attesa sfida del "Vigorito".

Con il solo Schiattarella indisponibile, varia poco mister Inzaghi, mentre Braglia ritrova dal 1' Idda e Legittimo in difesa e Machach e Rivière in avanti: chiavi dell'attacco, dunque, a questo tandem.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Benevento (4-4-2): Manfredini; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Viola, Hetemaj, Improta; Coda, Sau.

Cosenza (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanoute, Greco, Bruccini, Baez; Machach, Rivière.