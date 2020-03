Benevento, Foggia: "Giusto bloccare tutto. I campionati? Serve una conclusione regolare"

Ospite dei microfoni di OttoChannel il ds del Benevento Pasquale Foggia ha rilasciato alcune decisioni dopo il blocco delle manifestazioni sportive indetto dal Governo nella serata di ieri: “Parlare di calcio in questo momento credo che sia superfluo. Non abbiamo conoscenza massima del problema, ma c'è paura perché siamo persone con famiglia. In situazioni del genere, quando non c'è un messaggio chiaro e forte, si rischia di infilarsi in un tunnel senza via di uscita. E' giusto che il governo tuteli la salute di tutti. Quale futuro per i campionati? Adesso si fanno mille ipotesi, purtroppo è un evento inedito. Spero per la salute che si arrivi a una soluzione al più presto, per poi far terminare i campionati regolarmente, altrimenti sarebbe un qualcosa di tragico. Dietro ogni decisione ci sono sempre tante situazioni differenti e anche interessi importanti, aspettiamo perché adesso può succedere di tutto. E' un momento triste, solo adesso ci stiamo rendendo conto della gravità del problema e questo fa male. Lo abbiamo sottovalutato tutti, come sempre ci siamo dimostrati italiani in questo".