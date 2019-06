Un regista e un esterno mancino potrebbero essere i primi due colpi di mercato del Benevento. Per il ruolo di volante oramai da tempo le attenzioni sono concentrate su Gaston Brugman del Pescara, per il quale si sta valutando secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport uno scambio con Pietro Iemmello, mentre per la corsia sinistra La Gazzetta dello Sport propone quest'oggi un forte interesse dei sanniti nei confronti di Oliver Kragl in uscita dal Foggia dopo la mancata iscrizione del club rossonero dal prossimo campionato di Serie C.