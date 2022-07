Avventura negli Stati Uniti per Gaston Brugman, centrocampista classe '92. Il giocatore ha infatti detto addio al Parma firmando un contratto di tre anni e mezzo con i Los Angeles Galaxy, club di MLS, che vanteranno un'opzione per un ulteriore anno.

