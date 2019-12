© foto di Andrea Rosito

17^ giornata di campionato per la Serie B, con cinque gare già andate in archivio.

In attesa delle restanti tre di domani, ora in campo Benevento e Frosinone. I sanniti stanno conducendo per 2-0, grazie alla rete di Viola che, dopo un rigore sbagliato, torna dal dischetto spiazzando Bardi.

Di seguito il programma completo della diciassettesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Chievo 1-1 (31' [aut] Cotali. 61' Vignato)

Crotone-Livorno 2-1 (12' Marras, 23' Cuomo, 26' Crociata)

Empoli-Salernitana 1-1 (40' Lombardi, 47' La Gumina)

Juve Stabia-Venezia 2-0 (1' Bifulco, 62' Forte)

Perugia-Entella 2-0 (61' Capone, 94' Iemmello)

ORA IN CAMPO (parziale

Benevento-Frosinone 1-0 (21' Viola)

DOMENICA 22 DICEMBRE

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli