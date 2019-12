© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via alle 18:00 il big match del "Vigorito", dove si affronteranno, in occasione della 17^ giornata del campionato di B, Benevento e Frosinone.

Confermato, da parte di mister Inzaghi, il 4-3-2-1 con Kragl e Sau alle spalle di Coda, intanto che Tello si accomoda in panchina; tornano a disposizione Hetemaj e Volta, ma solo il 1' parte titolare. Rispolvera invece il 3-5-2 Nesta, con Zampano che vince il ballottaggio con Haas in mediana, mentre in avanti i titolari designati sono Dionisi e Novakovich; per Ciano ci sarà poi spazio.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Letizia, Antei, Caldirola; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Kragl, Sau; Coda.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Novakovich.