Benevento, Hetemaj: "Oggi non è stato facile, ma abbiamo dimostrato la nostra qualità"

Dopo la vittoria conquistata contro il Pordenone, il centrocampista del Benevento Hetemaj ha detto: "E' vero, c'erano molto assenze ma abbiamo una rosa larga, siamo tutti titolari. Il Pordenone è una squadra molto fisica e non è stato facile vincere, quindi c'è tanta felicità per questo risultato. Ci aspettavamo qualche cambio da parte loro. Gli faccio i complimenti perché hanno fatto un bel lavoro, ma sapevamo che attraverso il nostro calcio potevamo portare a casa l'intera posta in palio. Il vantaggio è importante, frutto del lavoro che svolgiamo nel corso della settimana. Vogliamo sempre conquistare i tre punti e speriamo di continuare su questa strada. Di Serio? Siamo molto contenti per lui, è un ragazzo educato e bravo, come tutti gli altri giovani che ancora non hanno debuttato e spero che possano scendere in campo al più presto. Quando sono arrivato ero molto fiducioso. Ero consapevole della qualità della squadra, poi è chiaro che bisogna sempre dimostrare in campo tutto questo. Forse non mi aspettavo un andamento così eclatante, ma una stagione da vertice con le altre. Non possiamo mollare nulla perché gli avversari sono bravi, come dimostrato oggi dal Pordenone", le sue parole riprese da ottopagine.it.