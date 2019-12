© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni della Rai Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato del super girone d'andata portato a termine dalla sua squadra con la vittoria di ieri sull'Ascoli: "Sono molto felice. Superare i record della Juventus che aveva campioni come Buffon, Nedved e Del Piero, così come quelli del Sassuolo di Di Francesco o del Bologna che incassò solo nove gol nel girone d'andata è solo merito dei ragazzi. Fra qualche anno quando qualcuno cercherà di batterci capiremo davvero quello che abbiamo fatto. La gara con l'Ascoli? Temevo questa partita perché era l'ultima dell'anno ma soprattutto per la qualità dell'Ascoli. Loro sono una squadra forte che non meritava il passivo che poi si è concretizzato"