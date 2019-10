Benevento, numeri da capogiro: un primato europeo per Inzaghi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si inserisce tra le grandi d'Europa il Benevento: si, d'Europa. Assieme a formazione del calibro di Juventus, Liverpool, Real Madrid e Wolfsburg, solo per citare delle maggiori leghe europee. Il tutto perché la formazione di mister Filippo Inzaghi non è mai stata battuta, nella colonna "sconfitte", quando sono trascorse 7 giornate, c'è ancora scritto zero.

Un traguardo non casuale, perché, come ha evidenziato il Corriere dello Sport, quella giallorossa non solo è una formazione finora imbattibile, ma anche l'unica che non è mai andata sotto gli avversari: sono semmai stati loro a dover rincorrere il pareggio, con i sanniti passati sempre in vantaggio. Praticamente subendo poi pochissimo, tre sole reti: meglio hanno fatto, in C, Renate e Potenza in Serie C.