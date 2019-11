Benevento, numeri da vera capolista. Che richiamano la storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 11 giornate, con la 12esima alle porte, la Serie B regala un Benevento capolista. La formazione di mister Filippo Inzaghi, complici i risultati del weekend, ha allungato a +5 dal secondo posto e a+6 da terzo, situazione, quest'ultima, che non si verificava dalla stagione 2012-13, quando il Sassuolo, con 28 punti si era portato a +6 dal Livorno (allora appunto terzo).

Non solo: una capolista con 24 punti in 11 turni, non si vedeva in Cadetteria dall'annata 2016-17. Allora era l'Hellas Verona, che, ironia della sorte, era a +5 dal secondo posto.

A riportare i dati, è il sito ufficiale della Lega B.