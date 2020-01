© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento continua la propria ricerca di un difensore. Oltre a Vasco Regini della Samprodia, valutato in queste ore, i sanniti starebbero pensando di riportare in giallorosso Alin Tosca,classe ‘92, del Gaziantepspor che collezionò 13 presenze in Serie A nel 2018 con la maglia dei campani. Un’altra idea, riporta Corriere dello Sport è quella che porta a Simone Iacoponi, classe ‘87, del Parma che potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi in un club ambizioso di Serie B.