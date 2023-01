ufficiale Benevento, c'è il ritorno di Tosca. Depositato il contratto del difensore

vedi letture

Alin Tosca è un nuovo giocatore del Benevento. Il difensore rumeno torna così in giallorosso dopo l'esperienza semestrale in Serie A nel 2018. Lo comunica il sito della Lega B spiegando che si tratta di un arrivo a titolo definitivo dopo che il classe '92 si era svincolato dal Gaziantep. Ora si attende il comunicato dei sanniti per conoscere i dettagli del contratto.