Benevento, Ricci: "Punto positivo che muove la classifica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’attaccante del Benevento Federico Ricci ha commentato così il 2-2 contro l’Ascoli: “E' un punto positivo che muove la classifica - riporta Ottopagine.it - La partita si era messa male e siamo riusciti a ottenere il pareggio, anche se c'è un po' di rammarico perché senza le due espulsioni potevamo ottenere qualcosa in più. Il primo tempo? Loro hanno trovato il gol sugli sviluppi di una palla inattiva che ci ha un po' spenti, siamo fragili in questo. Nella ripresa fortunatamente siamo riusciti a riacciuffare il risultato. Il Carpi? Se partiamo dal secondo tempo sappiamo che possiamo fare bene. Dobbiamo sfruttare la prestazione vista nella ripresa come rampa di lancio”.