Benevento, si lavora ai rinnovi di Manfredini e Gyamfi. Accordo nelle prossime settimane

Il Benevento, nonostante lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, è al lavoro per i rinnovi di contratto in vista della prossima stagione. Se per gli esperti Pier Graziano Gori e Christian Maggio le cose sembrano definite secondo Ottopagine.it sono ancora in ballo gli accordi con il portiere Niccolò Manfredini e Bright Gyamfi che però potrebbero trovare un'intesa nelle prossime settimane.