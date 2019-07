© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro colpo in arrivo per il Benevento. Come riportato da Tuttosport, dopo Kragl e Sau il club sannita è pronto a chiedere alla SPAL il mediano Pasquale Schiattarella, 32 anni e grandissima esperienza in Serie B. Con il giocatore c’è già un’intesa di massima, mentre resta da trovare l’accordo con la SPAL. Il giocatore, intanto, non è sceso in campo nella prima amichevole della formazione ferrarese.