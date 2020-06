Benevento, si prepara la festa per la A: il possibile piano anti assembramento

La promozione in Serie A si avvicina, ma in epoca di Covid-19, le feste con conseguenti assembramenti devono essere limitate: ecco quindi che Benevento, anche per preciso volere del sindaco Clemente Mastella, sta studiando nel dettaglio le modalità della festa.

Come riferisce Il Mattino - edizione Benevento, si svolgerà nella mattinata odierna, presso la prefettura, la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale prenderanno parte anche il primo cittadino e il presidente del club Oreste Vigorito. Si parla però di una sorta di sfilata di quattro pulmini dove sarà collocata la squadra, che sfileranno per i vari quartieri della città, per il centro storico, per la zona alta e infine a Piazza Risorgimento, a partire dalla mezzanotte circa.

A ogni modo, la città è già tinta di biancorosso, e a due passi dall’Arco di Traiano, dove abita mister Filippo Inzaghi, è comparso uno striscione recante la scritta "Grazie Mister".