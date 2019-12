© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 24 i calciatori convocati da Francesco Baldini per la sfida del suo Trapani contro il Benevento di domani. Rispetto all’ultima gara out Nzola in attacco, mentre tornano a disposizione Aloi in mezzo al campo e Canino in difesa. Recuperato anche Biabiany. Questa la lista completa:

Portieri: Dini, Carnesecchi, Stancampiano

Difensori: Pagliarulo, Scognamillo, Minelli, Cauz, Candela, Fornasier, Del Prete, Canino, Grillo

Centrocampisti: Taugourdeau, Aloi, Luperini, Corapi, Colpani, Moscati

Attaccanti: Ferretti, Evacuo, Biabiany, Scaglia, Tulli, Pettinari