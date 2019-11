Alessandro Tuia

© foto di PhotoViews

"Le condizioni atmosferiche sono insidiose e bisogna giocare con grande intelligenza, per fortuna siamo sul 2-0. Qualitativamente stiamo affrontando una squadra molto forte, toccherà a noi mantenere la stessa concentrazione anche nei prossimi 45 minuti perchè la partita è assolutamente apertissima e loro hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. Guai a pensare di averla già vinta". Queste le dichiarazioni di Alessandro Tuia ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo tra Benevento ed Empoli, gara che si è sbloccata grazie ad un suo colpo di testa.